2019-09-16T05:40:29+03:00
Происшествия

Во все тяжкие: в Тюмени осудят закладчика амфетамина

Мужчина пытался сбыть более 150 грамм психотропных веществ
Вадим Бегун
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В Тюмени молодой человек распространял наркотики, купленные в интернете. Фото - pixabay.com.В Тюмени молодой человек распространял наркотики, купленные в интернете. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина зарабатывал деньги незаконным путем, продавая психотропные вещества.

– Расследованием установлено, что в апреле этого года обвиняемый приобрел через интернет более 150 грамм амфетамина для последующего разделения по сверткам и раскладки «закладок». После чего молодой человек часть наркотика расфасовал в свертки и разложил по адресам, которые сообщил в специальном приложении своему соучастнику. 26 мая его остановил экипаж ГИБДД. Полицейскими при досмотре были обнаружены 1,6 грамма амфетамина, тетрадь и электронные весы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что оставшаяся часть психотропного вещества была изъята из сделанных преступником «закладок», а также в ходе обыска в его доме. По решению суда обвиняемый заключен под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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