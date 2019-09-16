Погода на 16 сентября в Тюмени: тепло пошло на убыль

СЕГОДНЯ 05:00 2019-09-16T05:00:28+03:00

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Сегодня, 16 сентября, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Днем пойдет дождь, который может усилиться к вечеру.

Температура воздуха ночью составит +11, +13 градусов, днем потеплеет до 15 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +16. Вечером столбик термометра опустится до отметки +10 градусов. В этот день ожидается юго-западный ветер, переходящий в южный, 1-4 метра в секунду, вечером будет полный штиль.

В этот день почитается память святых Домны и Василисы Великой. 16 сентября было принято «прибиранье рухляди в доме», чтобы приобрести благополучие на осень. В старину в этот день наблюдали за муравейниками: если муравьи соорудили себе большие кучи к осени, то следует готовится к суровой зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU