СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-15T10:56:03+03:00

В Тюмени появились остановки «Улица Колхозная» и «Управление ветеринарии» Фото: Татьяна Коркина

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Три остановки в Тюмени получили новые названия, об этом сообщили в пресс-службе тюменской администрации со ссылкой на МКУ «Тюменьгортранс».

- Остановка «Управление ветеринарии» расположена на ул. Барнаульской, 77/3 (если двигаться в сторону улицы Институтской);

- Остановка «Информационно-библиотечный центр» расположена в районе ул. Молодёжной, 40 и в районе ул. Самарцева (при движении в сторону Червишевского тракта)

- Остановка «Улица Колхозная» появилась на ул. Молодёжной, 41 (при движении в сторону Червишевского тракта).

Кроме того, названия остановок «Улица Полевая» (на ул. Полевой, 27 и 14, при движении в обоих направлениях) изменены на «Сквер им. Д.М. Карбышева».

ИСТОЧНИК KP.RU