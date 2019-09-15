В Тюмени появились остановки «Улица Колхозная» и «Управление ветеринарии»
Три остановки в Тюмени получили новые названия, об этом сообщили в пресс-службе тюменской администрации со ссылкой на МКУ «Тюменьгортранс».
- Остановка «Управление ветеринарии» расположена на ул. Барнаульской, 77/3 (если двигаться в сторону улицы Институтской);
- Остановка «Информационно-библиотечный центр» расположена в районе ул. Молодёжной, 40 и в районе ул. Самарцева (при движении в сторону Червишевского тракта)
- Остановка «Улица Колхозная» появилась на ул. Молодёжной, 41 (при движении в сторону Червишевского тракта).
Кроме того, названия остановок «Улица Полевая» (на ул. Полевой, 27 и 14, при движении в обоих направлениях) изменены на «Сквер им. Д.М. Карбышева».
ИСТОЧНИК KP.RU