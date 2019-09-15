СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-15T10:50:10+03:00

Тоболяк с ножом напал на бывшую жену, чтобы выманить у неё деньги на спиртное Фото: Татьяна Коркина

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В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в разбое. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в дежурную часть полиции обратилась 52-летняя женщина, которая рассказала, что у неё украли золотые украшения.

Оказалось, что потерпевшая живёт в одной квартире с бывшим мужем. В конце августа, ночью, он разбудил бывшую жену и стал требовать у неё деньги на спиртное. Экс-супруга ему отказала, тогда мужчина схватил нож и стал угрожать женщине.

Потерпевшей не осталось ничего другого, как отдать ему золотые серёжки и цепочку на сумму более 17 тысяч рублей. В полицию она обратилась спустя несколько дней, после того, как муженёк стал снова требовать у неё деньги.

Теперь любителю выпить грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU