СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-15T10:43:27+03:00

Два человека пострадали в результате пожара в доме на Пышминской в Тюмени Фото: Татьяна Коркина

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Сильный пожар произошёл в ночь с 14 на 15 сентября на улице Пышминской в Тюмени: огонь охватил частный жилой деревянный дом сразу после полуночи.

По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 00.26, с огнём удалось справиться за полчаса. На месте происшествия работали 18 человек личного состава и 8 единиц спецтехники МЧС.

Два человека пострадали – они госпитализированы. По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки, сообщает "Мегатюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU