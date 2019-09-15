Шокирующее видео: в Тюмени средь бела дня подрались водители двух маршруток
Очевидцы выложили в социальные сети видеоролик с очередной стычкой водителей маршрутки. Автор ролика рассказал, что потасовка произошла из-за водителя 73-го маршрута, который активно блокировал транспорт на светофоре и прибежал драться. По мнению пассажиров, два водителя не поделили пассажиров на остановках.
- «Голодные игры»! Каждый из них борется за каждого пассажира, за каждую копеечку, чтобы потом хоть что-то получить! И мы все участвуем в этом «проекте». А «организаторы» наблюдают и делают ставки: выживем или нет! – отмечают пользователей.
Надо сказать, что пассажиры маршрутки остались в шоке от такого поведения водителей, причём досталось обоим сразу.
- Да это что такое? При пассажирах такое творите? Совсем ума нет! – говорят пассажиры маршрутки.
В Тюмени подрались водители двух маршруток.
ИСТОЧНИК KP.RU