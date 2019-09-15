Тюменцы обсудили вопросы социальной поддержки многодетных семей в области

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-15T07:00:24+03:00

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В Тюмени прошел круглый стол по вопросам социальной поддержки многодетных семей в области. В заседании приняли участие Представители областного правительства, муниципальных образований, общественных организаций, депутаты регионального парламента и журналисты. Организатором круглого стола выступил комитет областной Думы по социальной политике.

Говорить об актуальности темы круглого стола нет необходимости, так как она связана с ключевыми демографическими показателями, характеризующими жизнеспособность нашей страны. По прогнозу российского института демографии, по которому для преодоления негативных тенденций по приросту населения, процент многодетных семей (трое детей и более) к 2035 году должен составлять половину от общего числа российских семей.

За последние десять лет почти в 3 раза выросло количество многодетных семей. Сегодня таких семей в регионе — 25,7 тысячи (в 2018 году — 23,6 тысячи), из них почти 20 тысяч воспитывают трех детей, 4 тысячи семей — четырех детей, около 1,7 тысяч семей воспитывают пять и более детей. Во время заседания участники подняли вопросы законодательного регулирования социальной поддержки многодетных семей в Тюменской области.

Депутат регионального парламента Елена Кашкарова остановилась на вопросах взаимодействия органов государственной власти с общественными организациями в работе с многодетными семьями. Елена Кашкарова считает, что для поддержки многодетных семей необходимо тесное взаимодействие родителей, общественных организаций и органов государственной власти. На круглом столе законодатель предложила больше работать над повышением престижа многодетной семьи.

- Сейчас в нашем обществе к таким семьям неоднозначное отношение. И нужно больше рассказывать о положительных примерах больших семей, которых много. Это семьи с нормальным уровнем жизни, где родители и дети вместе развиваются и растут. Необходимо создавать условия, чтобы таких крепких семей в нашей стране было как можно больше, - подчеркнула депутат.

В сентябре 2019 года тюменцы добились выдачи документов, подтверждающих многодетность. На данный момент это справки. Для получения справки необходимо подать заявление по установленной форме в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства. Самый быстрый способ подачи заявления в электронной форме, не выходя из дома, с использованием регионального портала госуслуг.

СПРАВКА "КП"

В проекте рекомендаций круглого стола содержатся следующие предложения:

- Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и правительству Российской Федерации (в рамках представленной компетенции) ускорить рассмотрение и принятие проекта федерального закона № 474597-7 «О внесении изменений в федеральный закон «Об актах гражданского состояния» (в части предоставления заявителю информации о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, предоставляемых семьям с детьми, при государственной регистрации рождения ребенка).

- Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ускорить разработку и внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «Об основных гарантиях прав многодетных семей в Российской Федерации».

- Межведомственной рабочей группе по разработке проекта закона Тюменской области «Социальный кодекс Тюменской области» продолжить работу над законопроектом и подготовить текст проекта закона с учетом результатов его общественного обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU