В Тюмени папы с детьми устроят «Капитанскую гонку»

СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-15T18:14:33+03:00

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В конце сентября на озере Алебашево состоятся первые соревнования семейных команд на надувных каяках в рамках регаты «Капитанская гонка». На реализацию конкурса жительница Ялуторовска Диана Лемешко выиграла грант в размере 100 тысяч рублей, в организации ей помогают специалисты центра семейных и молодёжных инициатив «База героев».

Как отметил директор центра Николай Петренко, в конкурсе примут участие папы с детьми 10-14 лет. Команд будет 50, причём более 40 заявок уже поступило. По его словам, проект понравился и организаторам, и экспертам конкурса «Моя идея».

- Наша задача не просто разово помочь автору в воплощении проекта, а дать ему долгую жизнь. Уверен, что будет интересно и полезно организовать такие соревнования в городах и районах по всей Тюменской области, - отметил он.

Конкурс пройдёт в виде эстафеты. Участники должны будут проплыть на каяках дистанцию, выполняя на ней различные задания с препятствиями. Особой подготовки не требуется, главное – работать вёслами и взаимодействовать друг с другом.

Для участие в конкурсе нужно зарегистрироваться на официальной странице Центра «База героев» во «Вконтакте», сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU