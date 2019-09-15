Тюменцев просят поддержать областной центр в конкурсе «Город России»
Тюменцы могут отдать голос за родную Тюмень в интернет-голосовании за самый привлекательный и значимый «Город России». Конкурс, в котором участвуют 83 претендента, проводится уже в восьмой раз, но пока Тюмень находится лишь на 25-м месте. Поэтому гражданам стоит проявить активность.
С начала 2019 года областная столица набрала более 8,3 тысяч голосов, тогда как соседний Ханты-Мансийск – более 31 тысячи (12 место).
Голосование – бесплатное, и проходит на официальном сайте конкурса. Отдавать можно один голос в сутки с одного IP-адреса. Итоги подведут 30 декабря в 15 часов.
Сейчас в пятёрке лидеров: Чебоксары, Севастополь, Владивосток, Нальчик и Курск.
ИСТОЧНИК KP.RU