2019-09-15T16:49:07+03:00
Туризм

Тюменцев просят поддержать областной центр в конкурсе «Город России»

Пока Тюмень находится на 25-й строчке
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменцев просят поддержать областной центр в конкурсе «Город России»Тюменцев просят поддержать областной центр в конкурсе «Город России»
Изменить размер текста:

Тюменцы могут отдать голос за родную Тюмень в интернет-голосовании за самый привлекательный и значимый «Город России». Конкурс, в котором участвуют 83 претендента, проводится уже в восьмой раз, но пока Тюмень находится лишь на 25-м месте. Поэтому гражданам стоит проявить активность.

С начала 2019 года областная столица набрала более 8,3 тысяч голосов, тогда как соседний Ханты-Мансийск – более 31 тысячи (12 место).

Голосование – бесплатное, и проходит на официальном сайте конкурса. Отдавать можно один голос в сутки с одного IP-адреса. Итоги подведут 30 декабря в 15 часов.

Сейчас в пятёрке лидеров: Чебоксары, Севастополь, Владивосток, Нальчик и Курск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени папы с детьми устроят «Капитанскую гонку»
На тюменской птицефабрике задумались об экспорте в Саудовскую Аравию
Тюменские врачи применяют уникальную методику при лечении рака
В УСТЭК пообещали, что тепло в дома тюменцев придёт вовремя
«Говорят, кого-то убили»: в Тюмени на Чаплина обнаружен труп голого мужчины
Специализированная выставка «Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс» ждёт гостей из России и Китая
Командам КВН из Тюменской области пророчат выход в финал
В Тюмени выберут «Мисс Дюймовочку-2019»
В Тюмени появились остановки «Улица Колхозная» и «Управление ветеринарии»
Тоболяк с ножом напал на бывшую жену, чтобы выманить у неё деньги на спиртное
Жители Тобольска отметят Международный день подражания пиратам
Два человека пострадали в результате пожара в доме на Пышминской в Тюмени