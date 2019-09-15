Тюменцев просят поддержать областной центр в конкурсе «Город России»

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-15T16:49:07+03:00

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Тюменцы могут отдать голос за родную Тюмень в интернет-голосовании за самый привлекательный и значимый «Город России». Конкурс, в котором участвуют 83 претендента, проводится уже в восьмой раз, но пока Тюмень находится лишь на 25-м месте. Поэтому гражданам стоит проявить активность.

С начала 2019 года областная столица набрала более 8,3 тысяч голосов, тогда как соседний Ханты-Мансийск – более 31 тысячи (12 место).

Голосование – бесплатное, и проходит на официальном сайте конкурса. Отдавать можно один голос в сутки с одного IP-адреса. Итоги подведут 30 декабря в 15 часов.

Сейчас в пятёрке лидеров: Чебоксары, Севастополь, Владивосток, Нальчик и Курск.

ИСТОЧНИК KP.RU