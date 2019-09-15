2019-09-15T15:16:11+03:00
Здоровье

Тюменские врачи применяют уникальную методику при лечении рака

Инициаторами внедрения методики стали специалисты Медгорода
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменские врачи применяют уникальную методику при лечении больных ракомТюменские врачи применяют уникальную методику при лечении больных ракомФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Новый радиофармпрепарат европейского производства при биопсии лимфатических узлов у пациентов с раком молочной железы начали применять в тюменском Радиологическом центре. По словам врача-радиолога, ассистента кафедры онкологии с курсом урологии ТюмГМУ Руслана Хуснутдинова, методика биопсии сигнальных лимфатических узлов позволяет выявить первый лимфоузел, который находится на пути лимфооттока от опухоли.

- Удалив его, можно удостовериться, есть ли в нем микрометастазы. От результатов исследования зависит дальнейшая тактика лечения и реабилитационный период после операции, - говорит врач.

Инициаторами внедрения метода в Тюменской области и УФО стали специалисты «Медицинского города». Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, за пять лет выполнено порядка тысячи таких исследований, которые помогли женщинам избежать удаления подмышечных лимфоузлов. Ранее такая операция проводилась всем пациенткам с раком молочной железы.

Биопсия сигнальных лимфоузлов проводится всем пациенткам, у которых нет метастаз, а новообразование не превышает 3 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24