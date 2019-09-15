Тюменские врачи применяют уникальную методику при лечении рака

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-15T15:16:11+03:00

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Новый радиофармпрепарат европейского производства при биопсии лимфатических узлов у пациентов с раком молочной железы начали применять в тюменском Радиологическом центре. По словам врача-радиолога, ассистента кафедры онкологии с курсом урологии ТюмГМУ Руслана Хуснутдинова, методика биопсии сигнальных лимфатических узлов позволяет выявить первый лимфоузел, который находится на пути лимфооттока от опухоли.

- Удалив его, можно удостовериться, есть ли в нем микрометастазы. От результатов исследования зависит дальнейшая тактика лечения и реабилитационный период после операции, - говорит врач.

Инициаторами внедрения метода в Тюменской области и УФО стали специалисты «Медицинского города». Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, за пять лет выполнено порядка тысячи таких исследований, которые помогли женщинам избежать удаления подмышечных лимфоузлов. Ранее такая операция проводилась всем пациенткам с раком молочной железы.

Биопсия сигнальных лимфоузлов проводится всем пациенткам, у которых нет метастаз, а новообразование не превышает 3 см.

ИСТОЧНИК KP.RU