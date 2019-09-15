2019-09-15T13:49:09+03:00
Общество

В УСТЭК пообещали, что тепло в дома тюменцев придёт вовремя

Монтаж трубопроводов - на финальной стадии
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В УСТЭК пообещали, что тепло в дома тюменцев придёт вовремяВ УСТЭК пообещали, что тепло в дома тюменцев придёт вовремяФото: Татьяна Коркина
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788 километров теплотрасс проверили специалисты Уральской теплосетевой компании во время проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность. Во время подготовки к отопительному сезону было найдено 148 серьёзных повреждений, которые могли стать причиной отключения горячей воды и прорывов посреди зимы. Все повреждения устранены.

Помимо этого, специалисты для профилактики провели осмотры и испытания. Ремонты завершены на 42-х котельных установках и 181-м центральном тепловом пункте. Горячей воды пока нет только в тех районах, где продолжаются плановые работы по замене теплотрасс. 28 участков теплосети отключили по причине капремонта или реконструкции. Сейчас монтаж трубопроводов находится на финальной стадии.

Как сообщили в УСТЭК, до наступления отопительного сезона все работы по монтажу теплотрасс завершатся, и тепло в дома тюменцев придёт вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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