Специализированная выставка «Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс» ждёт гостей из России и Китая

СЕГОДНЯ 13:09 2019-09-15T13:09:37+03:00

Мероприятие пройдёт в Тюмени с 17 по 20 сентября

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Более 60 компаний из 25 городов России и Китая поучаствуют в специализированной выставке «Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс», которая пройдёт в Тюмени с 17 по 20 сентября. Среди городов-участников: Самара, Рязань, Воронеж, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Челябинск.

По словам гендиректора АО «Тюменская ярмарка» Михаила Брудкова, в числе участников – немало тюменских предприятие, которые связаны с сервисом или нефтегазовым производством. Например, «Сибнефтемаш» и «Тюменский аккумуляторный завод».

- Менее известная «Ермак» занимается подготовкой водителей для нефтегазовых кампаний - их специализация безаварийная езда. Так что добывающая отрасль у нас представлена во всем своем многообразии, - рассказах Михаил Брудков.

Генеральный директор выразил уверенность, что участники выставки обретут новые деловые связи с российскими и иностранными партнёрами, что позволит увеличить продаже и нарастить производство.

ИСТОЧНИК KP.RU