Командам КВН из Тюменской области пророчат выход в финал

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-15T12:45:18+03:00

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Команды из Тюменской области примут участие в съёмках полуфинальных игр Высшей лиги КВН, которые пройдут 28 сентября и 8 октября в центральном академическом театре Российской армии. Причём обеим командам – «Наполеон Динамит» из Тюмени и «Борцы. Северный десант» из Сургута пророчат выход в финал. К счастью, земляки попали в разные группы и им не придётся соревноваться друг с другом.

Сургутяне выступят в первом полуфинале, который пройдёт 28 сентября. С ними посоревнуются команды «НАТЕ» (станица Брюховецкая), сборная «Татнефти» (Альметьевск), «Такая история» (ОГУ им. Тургенева, Орел), «Волжане-СамГТУ» (Самара).

«Наполеон Динамит» поборется за выход в финал 8 октября. Команда будет соревноваться с «Умными людьми» из Рязани, командой «Так-то» из Красноярска, «Будем дружить семьями» из Москвы и Сборной Снежногорска.

Чтобы выйти в финал, полуфиналисты пройдут четыре конкурса: «Приветствие», «Разминка», «СТЭМ», «Конкурс одной песни», сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU