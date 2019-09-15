В Тюмени выберут «Мисс Дюймовочку-2019»

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-15T11:14:29+03:00

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Тюменцев приглашают на многочисленные занятия, которые стартовали в ДК «Водник» (ул. Судоремонтная, 1а). Здесь бесплатно работают театральная, вокальная и хореографическая студии, студия по изготовлению деревянной игрушки, цирковое направление, театр моды, студия художественного творчества и студия по обучению работе волонтёром.

Воспитанники дома культуры раскрывают свой творческий потенциал, осваивают основы актёрского мастерства и адаптируются в социальной среде. Все успехи ребята показывают на отчётных концертах в ДК «Водник» и городских мероприятиях.

Также здесь проводятся различные конкурсы и мероприятия. Например, 22 сентября тюменцы примут участие в городском конкурсе «Душевные песни», а в октябре и ноябре здесь пройдут фестиваль любителей народных песен, «Поэтический бал», конкурс эстрадной песни «#Я_ПОЮ» и конкурс «Мисс Дюймовочка-2019».

По словам специалиста дома культуры Юлии Кушиной, на этих конкурсах ребята могут получить возможность для реализации своих мечтаний и планов.

ИСТОЧНИК KP.RU