2019-09-15T10:44:41+03:00
Общество

Жители Тобольска отметят Международный день подражания пиратам

Городской квартирник пройдёт 19 сентября
Светлана БОРИСОВА
Поделиться:
Жители Тобольска отметят Международный день подражания пиратамЖители Тобольска отметят Международный день подражания пиратамФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Какие только праздники не отмечают в мире. Так, 19 сентября – Международный день подражания пиратам. В Тобольске решили отметить эту необычную дату квартирником, сообщает интернет-портал «Мегатюмень». Для участников встречи подготовили насыщенную программу: создание кулонов-оберегов, байки, легенды и бардовские песни морской тематики.

Как сообщают организаторы, встречу посетят любители истории, дизайнеры и др. Пройдет мероприятие в два этапа: мастер-класс по изготовлению декоративных кулонов из полимерной глины и квартирник. Хозяином квартирника станет грант-призер международных вокальных конкурсов, наставник проекта «Битва хоров» на телеканале «Россия-1», педагог и вокальный тренер Екатерина Яковлева. Гости смогут послушать музыку тобольской кавер-группы Experience band, выступить со своими произведениями и сыграть на музыкальных инструментах.

Зарегистрироваться можно на сайте TMN-id.ru во вкладке «Проекты».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени выберут «Мисс Дюймовочку-2019»
В Тюмени появились остановки «Улица Колхозная» и «Управление ветеринарии»
Тоболяк с ножом напал на бывшую жену, чтобы выманить у неё деньги на спиртное
Два человека пострадали в результате пожара в доме на Пышминской в Тюмени
Шокирующее видео: в Тюмени средь бела дня подрались водители двух маршруток
В Тюменской области сократилось число безработных
Кадеты из Татарстана остались в восторге от Тюменского президентского кадетского училища
Тюменцы обсудили вопросы социальной поддержки многодетных семей в области
В Тобольске полицейские обнаружили очередную «резиновую квартиру»
Погода в Тюмени 15 сентября: воздух прогреется до температуры, какой не было даже в августе
Новые футбольные площадки открылись в Тюменском районе
Тюменская область больше всего нуждается в строителях
На ТНФ обсудят инновационные подходы к формированию городской среды
Персональные эксперты появятся на «Тюменской марке-2019»
Мошенники стали орудовать в комментариях в социальных сетях
Тюменские медики спасли малыша и его маму, которая внезапно начала рожать в гостях
Котельные четырех муниципальных образования Тюменского района готовы к отопительному сезону
Как не заболеть в сезон простуд: советы тюменских докторов
Пожилым тюменцам помогут сохранить интеллект и память
Критики из ГИТИСа приедут в Тюмень на молодежный театральный фестиваль
Тюменцам расскажут, как сделать процесс образования эффективным
Тюменские школьники оказались в числе победителей проекта «Театр-дети»
Погода на 14 сентября в Тюмени: резкое потепление
В Тюмени в воскресенье погаснут светофоры на Челюскинцев и Осипенко