Жители Тобольска отметят Международный день подражания пиратам

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-15T10:44:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Какие только праздники не отмечают в мире. Так, 19 сентября – Международный день подражания пиратам. В Тобольске решили отметить эту необычную дату квартирником, сообщает интернет-портал «Мегатюмень». Для участников встречи подготовили насыщенную программу: создание кулонов-оберегов, байки, легенды и бардовские песни морской тематики.

Как сообщают организаторы, встречу посетят любители истории, дизайнеры и др. Пройдет мероприятие в два этапа: мастер-класс по изготовлению декоративных кулонов из полимерной глины и квартирник. Хозяином квартирника станет грант-призер международных вокальных конкурсов, наставник проекта «Битва хоров» на телеканале «Россия-1», педагог и вокальный тренер Екатерина Яковлева. Гости смогут послушать музыку тобольской кавер-группы Experience band, выступить со своими произведениями и сыграть на музыкальных инструментах.

Зарегистрироваться можно на сайте TMN-id.ru во вкладке «Проекты».

ИСТОЧНИК KP.RU