Кадеты из Татарстана остались в восторге от Тюменского президентского кадетского училища

СЕГОДНЯ 07:41 2019-09-15T07:41:43+03:00

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Воспитанники кадетских классов из Татарстана побывали в президентском кадетском училище Тюмени. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу училища, ребята находились в областной столице в рамках национального туристического проекта «Императорский маршрут».

Во время своего мини-путешествия гости осмотрели спальные корпуса, спортивный комплекс и ледовую арену. В учебном корпусе ребята посетили музей, об экспонатах которого им рассказали ученики 9-х классов: Иван Шульга, Павел Кених и Никита Репин. После встречи с семиклассниками и просмотра презентационного ролика ребята получили ответы на интересующие их вопросы.

По словам одиннадцатиклассника кадетской школы №82 Замира Хаматова, в Тюмени им очень понравилось, особенно впечатлило президентское училище.

- Если бы у меня была возможность поступить сюда, то я бы с удовольствием это сделал, - рассказал молодой человек.

Напомним, национальный туристический проект «Императорский маршрут» реализуется под эгидой Минкульта РФ. Во время поездки в Тюменскую область кадеты познакомятся с Тюменью и Тобольском, включая такие места, как Абалакский Свято-Знаменский монастырь, Иоанно-Введенский монастырь и музей семьи императора Николая II.

ИСТОЧНИК KP.RU