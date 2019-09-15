2019-09-15T05:57:50+03:00
Происшествия

В Тобольске полицейские обнаружили очередную «резиновую квартиру»

Её владелец поставил на учёт 14 иностранцев
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске полицейские обнаружили очередную «резиновую квартиру»В Тобольске полицейские обнаружили очередную «резиновую квартиру»Фото: Татьяна Коркина
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В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении безработного 35-летнего местного жителя, который подозревается в фиктивной постановке на учёт иностранца или лица без гражданства по месту пребывания в РФ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, во время оперативно-профилактического мероприятия полицейские установили, что в августе-сентябре 2019 мужчина поставил на учёт в своей квартире 14 иностранцев. За свои услуги он получил 3,5 тысячи рублей.

Свою вину владелец «резиновой квартиры» полностью признал, теперь ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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