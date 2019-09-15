СЕГОДНЯ 04:11 2019-09-15T04:11:43+03:00

Погода в Тюмени 15 сентября: воздух прогреется до температуры, какой не было даже в августе Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сегодня, 15 сентября, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, температура ночью +7…+12…C, днем +19…+24 C.

По народному календарю 15 сентября – День Мамонтия, в честь великомученика Маманта. На Руси его называли Мамонтием Овчинников или Овчарником, его считали покровителем овец и коз. В этот день крестьяне не выгоняли скотину со двора, иначе ей грозили болезни и другие напасти. На стол ставили блюда из козьего молока – сыр и творог.

В народе подмечали, что к Мамонтию черёмуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.

ИСТОЧНИК KP.RU