Новые футбольные площадки открылись в Тюменском районе

СЕГОДНЯ 18:07 2019-09-14T18:07:19+03:00

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Новые мини-футбольные площадки открылись в двух муниципальных образованиях Тюменского района – в поселке Андреевский и селе Созоново. Эти объекты социальной инфраструктуры выбрали сами жители в ходе рейтингового голосования.

– С появлением спортивной площадки в Созоново резко выросло число желающих заниматься футболом, – сообщил инструктор по спорту Центра физкультурной и спортивной работы «Лидер» Тюменского района Юрий Кашин. А открытие площадки в Андреевском, надеется глава муниципального образования Раиль Хуснуллин, поможет местной футбольной команде достичь новых высоких результатов.

По информации пресс-службы главы Тюменского района, площадки разместились в центральной части населенных пунктов, рядом со школами и другими спортивными объектами. Они не пустуют даже в вечернее время: играть в футбол допоздна позволяет современное освещение. К тому же, площадки оснащены необходимым многослойным покрытием и ограждением.

ИСТОЧНИК KP.RU