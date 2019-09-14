2019-09-14T18:07:19+03:00
Спорт

Новые футбольные площадки открылись в Тюменском районе

Объекты уже стали местом притяжения юных спортсменов
Вадим Бегун
Поделиться:
Новые футбольные площадки открылись в Тюменском районе. Фото - pixabay.com.Новые футбольные площадки открылись в Тюменском районе. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Новые мини-футбольные площадки открылись в двух муниципальных образованиях Тюменского района – в поселке Андреевский и селе Созоново. Эти объекты социальной инфраструктуры выбрали сами жители в ходе рейтингового голосования.

– С появлением спортивной площадки в Созоново резко выросло число желающих заниматься футболом, – сообщил инструктор по спорту Центра физкультурной и спортивной работы «Лидер» Тюменского района Юрий Кашин. А открытие площадки в Андреевском, надеется глава муниципального образования Раиль Хуснуллин, поможет местной футбольной команде достичь новых высоких результатов.

По информации пресс-службы главы Тюменского района, площадки разместились в центральной части населенных пунктов, рядом со школами и другими спортивными объектами. Они не пустуют даже в вечернее время: играть в футбол допоздна позволяет современное освещение. К тому же, площадки оснащены необходимым многослойным покрытием и ограждением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменская область больше всего нуждается в строителях
На ТНФ обсудят инновационные подходы к формированию городской среды
Персональные эксперты появятся на «Тюменской марке-2019»
Мошенники стали орудовать в комментариях в социальных сетях
Тюменские медики спасли малыша и его маму, которая внезапно начала рожать в гостях
Котельные четырех муниципальных образования Тюменского района готовы к отопительному сезону
Как не заболеть в сезон простуд: советы тюменских докторов
Пожилым тюменцам помогут сохранить интеллект и память
Критики из ГИТИСа приедут в Тюмень на молодежный театральный фестиваль
Тюменцам расскажут, как сделать процесс образования эффективным
Тюменские школьники оказались в числе победителей проекта «Театр-дети»
Погода на 14 сентября в Тюмени: резкое потепление
В Тюмени в воскресенье погаснут светофоры на Челюскинцев и Осипенко