Тюменская область больше всего нуждается в строителях

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-14T17:23:02+03:00

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В область строительства в Тюменской области требуется 17 156 специалистов. За ней идут обрабатывающие производства – здесь всего чуть более тысячи вакансий.

По последним данным, в качестве безработных зарегистрировано 3 698 человек. 5 497 человек состоят на учете в качестве соискателей. При этом в областном банке вакансий находится 29 185 позиций.

Лидирующей отраслью остается строительство, здесь требуется 17 156 специалистов. Больше тысячи вакансий в обрабатывающих производствах (1 472), государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении (1 449), образовании (1 425), торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (1 370).

Востребованы специалисты в области здравоохранения и социальных услуг (960), транспортировке и хранении (866), сельском лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (828). Менее ста вакансий в области водоснабжения и водоотведения (81) и добыче полезных ископаемых (30), сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU