2019-09-14T16:49:18+03:00
Общество

На ТНФ обсудят инновационные подходы к формированию городской среды

Спикерами на мероприятии выступят девелоперы, представители бизнеса и власти
Вадим Бегун
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На ТНФ обсудят инновационные подходы к формированию городской среды.На ТНФ обсудят инновационные подходы к формированию городской среды.Фото: Вадим Бегун
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Стратегическая сессия «Урбанистика и девелопмент: инновационные подходы к формированию городской среды и общественных пространств» пройдет в рамках Тюменского нефтегазового форума. По мнению организаторов, сейчас города переживают стремительный пространственный рост, и жителям мегаполисов необходимо переосмысление подхода к планированию городского пространства.

Девелоперы, представители власти и бизнеса на ТНФ обсудят встраивание новых общественных пространств в структуру города, поговорят о новых точках притяжения для жителей – образовательных, культурных, информационных, выяснят, есть ли баланс в формировании экономически выгодной для бизнеса и комфортной для жителя среды, рассмотрят социальную ответственность бизнеса как перспективные инвестиции.

Одним из спикеров будет международный архитектурный критик, основатель журнала «Проект Россия», «Проект International» Барт Голдхоорн. Также на мероприятии, которое пройдет 17 сентября в 11.00 в зале «Точка кипения» тюменского технопарка, выступит глава областного центра Руслан Кухарук, а также директор института архитектуры и дизайна Светлана Капелева, передает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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