Персональные эксперты появятся на «Тюменской марке-2019»

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-14T15:16:20+03:00

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На «Тюменской марке-2019» появятся персональные эксперты. Они будут оказывать участникам мероприятия консультативную помощь.

– Допустим, у кого-то из конкурсантов на предприятии есть проблемы в налоговой сфере или в сбыте продукции. К ним приедет эксперт именно из этой сферы и поможет разобраться в той или иной ситуации. Иначе говоря, в этом году эксперты будут не оценивать участников, а помогать им развить бизнес при помощи консультационной помощи, – рассказал пресс-секретарь тюменской Торгово-промышленной палаты Денис Багрицкий.

Выбирать лучшие тюменские малые предприятия по-прежнему будут жители при помощи интернет-голосования, которое стартует 1 октября. Кстати, в этом году сократилось количество участников – теперь их будет 80. Награждение лучших состоится 14 ноября в ДК «Нефтяник», сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU