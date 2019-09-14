Мошенники стали орудовать в комментариях в социальных сетях

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-14T14:28:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Новой площадкой для деятельности мошенников стали комментарии под постом в социальных сетях. О таком способе «развода» доверчивых людей своим подписчикам рассказала группа летного центра «Логовушка» во «ВКонтакте».

Как оказалось, один из подписчиков сообщества оставил комментарий о своем желании записаться и совершить прыжок с парашютом. Мошенник увидел сообщение и написал клиенту в личные сообщения. В летном центре отметили, что злоумышленники часто требуют удалить комментарий, аргументируя это тем, что это нужно для того, чтобы не беспокоили другие администраторы, консультанты или менеджеры.

Следующим шагом недоброжелатель попросил жертву оплатить прыжок онлайн, с помощью сервиса от «ВКонтакте», номера банковской карты, кошелька QIWI или «Яндекс.Денег». К счастью, подписчик отказался переводить деньги незнакомцу, а обратился к администраторам группы и рассказал о случившемся.

Специалисты рекомендуют внимательно проверять, кто пишет от лица представителей сообщества. Чаще всего люди, связанные с группой, указаны в «Контактах». Безопаснее будет написать в сообщения группы во «ВКонтакте», передает «Moi-portal.ru».

ИСТОЧНИК KP.RU