2019-09-14T12:26:19+03:00
Общество

Котельные четырех муниципальных образования Тюменского района готовы к отопительному сезону

Водопроводные сети находятся в исправном состоянии
Вадим Бегун
Поделиться:
Котельные четырех муниципальных образования Тюменского района готовы к отопительному сезону.Котельные четырех муниципальных образования Тюменского района готовы к отопительному сезону.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюменском районе готовы к эксплуатации котельные, которые обслуживают четыре муниципальных образования. Готовность оборудования подтвердила проверка специалистами Ростехнадзора.

– В настоящее время на территории муниципальных образований по Тобольскому тракту работы по подготовке к осенне-зимнему периоду завершены. Мы очистили теплообменники, подготовили котлы на всех 18 котельных, – сообщил директор Каскаринского МУП ЖКХ Иван Дайнеко. Исправность оборудования и готовность к отопительному периоду подтвердила и проведенная управлением Ростехнадзора проверка.

Он отметил, что по обращению руководства дошкольных учреждений уже отапливаются помещения детских садов в Каскаре и Созоново. Уже проведена перекладка водопроводов в селе Борки длиной порядка километра. В Каскаре полным ходом идет строительство новой котельной, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24