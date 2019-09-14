Котельные четырех муниципальных образования Тюменского района готовы к отопительному сезону
В Тюменском районе готовы к эксплуатации котельные, которые обслуживают четыре муниципальных образования. Готовность оборудования подтвердила проверка специалистами Ростехнадзора.
– В настоящее время на территории муниципальных образований по Тобольскому тракту работы по подготовке к осенне-зимнему периоду завершены. Мы очистили теплообменники, подготовили котлы на всех 18 котельных, – сообщил директор Каскаринского МУП ЖКХ Иван Дайнеко. Исправность оборудования и готовность к отопительному периоду подтвердила и проведенная управлением Ростехнадзора проверка.
Он отметил, что по обращению руководства дошкольных учреждений уже отапливаются помещения детских садов в Каскаре и Созоново. Уже проведена перекладка водопроводов в селе Борки длиной порядка километра. В Каскаре полным ходом идет строительство новой котельной, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».
ИСТОЧНИК KP.RU