Котельные четырех муниципальных образования Тюменского района готовы к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-14T12:26:19+03:00

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В Тюменском районе готовы к эксплуатации котельные, которые обслуживают четыре муниципальных образования. Готовность оборудования подтвердила проверка специалистами Ростехнадзора.

– В настоящее время на территории муниципальных образований по Тобольскому тракту работы по подготовке к осенне-зимнему периоду завершены. Мы очистили теплообменники, подготовили котлы на всех 18 котельных, – сообщил директор Каскаринского МУП ЖКХ Иван Дайнеко. Исправность оборудования и готовность к отопительному периоду подтвердила и проведенная управлением Ростехнадзора проверка.

Он отметил, что по обращению руководства дошкольных учреждений уже отапливаются помещения детских садов в Каскаре и Созоново. Уже проведена перекладка водопроводов в селе Борки длиной порядка километра. В Каскаре полным ходом идет строительство новой котельной, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU