Пожилым тюменцам помогут сохранить интеллект и память

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-14T10:38:48+03:00

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В Тюмени продолжается реализация специального комплекса мероприятий, направленных на профилактику возрастных изменений. Еженедельно в Областном геронтологическом центре на встречах со специалистами пожилые тюменцы старше 70 лет постигают навыки самостоятельной профилактики когнитивных нарушений, а также поддержания жизненной активности и организации досуга.

– Справиться с негативными возрастными проявлениями им помогают занятия адаптивной физкультурой и психологические тренинги. На них пожилые люди тренируют память, мышление, воображение, развивают мелкую моторику. В общении со сверстниками у представителей старшего поколения расширяется кругозор, улучшается настроение, повышается уверенность в своих силах, – рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

В ведомстве отмечают, что в течение всего курса пожилые люди получают помощь квалифицированных психологов, социальных работников, а также приглашенных узкопрофильных врачей и экспертов других областей. Занятия проходят в течение трех месяцев, три раза в неделю по адресу: Солнечный проезд, 10/1.

ИСТОЧНИК KP.RU