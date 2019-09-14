2019-09-14T08:14:35+03:00
Звезды

Критики из ГИТИСа приедут в Тюмень на молодежный театральный фестиваль

Грандиозное событие состоится буквально через месяц
Вадим Бегун
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Критики из ГИТИСа посетят тюменский театральный фестиваль. Фото - соцсети.Критики из ГИТИСа посетят тюменский театральный фестиваль. Фото - соцсети.
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Тюмень в одиннадцатый раз станет платформой для молодежного театрального фестиваля «Живые лица». В третий раз свои постановки в областной центр привезут иностранные коллективы.

В этот раз организаторы мероприятия получили почти семьдесят предложений, из которых отобрали десять. Так, зрителям представят два заграничных спектакля: «Сладкая» Зеленогурского центра культуры (город Зелена Гура, Польша) и «Идущая за предел» Teatr ZA (Хельсинки, Финляндия). Театральная компания «Окоем» из Екатеринбурга и Челябинский театр современного танца покажут «Сладкую вату» и «Несинхронно».

Также челябинцы представят и внеконкурсную постановку «Одуванчики». Городской театр «Мираж» из Когалыма, театральная платформа «В Центре» из Екатеринбурга, «The ТЕАТР» из Уфы и два учебных театра также претендуют на медали, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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