2019-09-14T07:10:52+03:00
Общество

Тюменцам расскажут, как сделать процесс образования эффективным

Встреча пройдет в преддверии проекта «Школа компетенций»
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцев научат делать процесс образования эффективным. Фото - pixabay.com.Тюменцев научат делать процесс образования эффективным. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

17 сентября тюменцы узнают, как эффективно управлять мозгом, чтобы он усваивал и запоминал нужную информацию. Желающих ждут в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1) в 18.30.

О развитии мозга расскажет эксперт Татьяна Галанова. Также она объяснит тюменцам почему эффективное образование становится трендом, и почему важно развивать надпрофессиональные компетенции. Стать участником можно по этой ссылке.

Встреча пройдет в преддверии проекта «Школа компетенций», который стартует 24 сентября и продлится до 3 октября. Образовательная программа будет направлена на обучение и развитие soft skills. Материалы экспертов будут опираться на ключевые компетенции будущего рынка труда. Так, тюменцы будут учиться распознавать эмоции человека, изучать когнитивную гибкость, способы обращения с информацией, а также методики анализа причин и выявления решения проблем. Встречи будут бесплатными и пройдут в библиотеке имени Дмитрия Менделеева.

За подробностями можно следить в группе во "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожилым тюменцам помогут сохранить интеллект и память
Критики из ГИТИСа приедут в Тюмень на молодежный театральный фестиваль
Тюменские школьники оказались в числе победителей проекта «Театр-дети»
Погода на 14 сентября в Тюмени: резкое потепление
В Тюмени в воскресенье погаснут светофоры на Челюскинцев и Осипенко
Прикинулся машиной: тюменец прошел на красный свет с чужим госномером в руках
Улицу Профсоюзную в Тюмени откроют для движения завтра утром
Чтобы помнить: югорские депутаты встретились с жителями блокадного Ленинграда
Тюменское предприятие накажут за смерть рабочего
Сериал за 3 минуты: МегаФон установил рекорд в 5G
Ишимское предприятие выплатит упавшей пенсионерке более ста тысяч рублей
В Тюмени прошла акция для защиты школьников #СбавьтеСкорость
Попытка номер четыре: в Тюмени вновь ищут строителей дома для полицейских
Заместитель директора филиала «СУЭНКО» оштрафован в Тюмени
Александр Моор открыл здание двух судебных участков в Заводоуковске
Семейный чемпионат по собиранию пазлов пройдет в Тюмени
Тюменцам сообщили сроки уплаты имущественных налогов
Руслан Кухарук презентовал бизнесу проект «Тюменская марка-2019»
«Даже на хлеб денег нет!»: в Тюмени владелец внедорожника не платил алименты своим детям
На улицах Ялуторовской и Зеленой в Тюмени ограничат движение транспорта
Александр Моор осмотрел ход реализации инвестпроекта по убою и переработке КРС в Заводоуковском районе
Из-за массового забега в Тюмени изменят маршруты автобусов
Наркопритон в новостройке по улице Чаркова в Тюмени выявили оперативники
В Тюмени большегруз насмерть сбил молодого человека, который шел в наушниках
На тюменских трассах увеличат число нарядов ДПС из-за напряженной обстановки