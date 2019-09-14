Тюменцам расскажут, как сделать процесс образования эффективным
17 сентября тюменцы узнают, как эффективно управлять мозгом, чтобы он усваивал и запоминал нужную информацию. Желающих ждут в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1) в 18.30.
О развитии мозга расскажет эксперт Татьяна Галанова. Также она объяснит тюменцам почему эффективное образование становится трендом, и почему важно развивать надпрофессиональные компетенции. Стать участником можно по этой ссылке.
Встреча пройдет в преддверии проекта «Школа компетенций», который стартует 24 сентября и продлится до 3 октября. Образовательная программа будет направлена на обучение и развитие soft skills. Материалы экспертов будут опираться на ключевые компетенции будущего рынка труда. Так, тюменцы будут учиться распознавать эмоции человека, изучать когнитивную гибкость, способы обращения с информацией, а также методики анализа причин и выявления решения проблем. Встречи будут бесплатными и пройдут в библиотеке имени Дмитрия Менделеева.
За подробностями можно следить в группе во "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU