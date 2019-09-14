2019-09-14T06:01:39+03:00
Общество

Погода на 14 сентября в Тюмени: резкое потепление

Вчера – град, сегодня – снова тепло
Вадим Бегун
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В Тюмени будет тепло.В Тюмени будет тепло.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 14 сентября, облака в Тюмени уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +12, +13 градусов, днем потеплеет до 21 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +22. Вечером столбик термометра опустится до отметки +15 градусов. В этот день ожидается западный ветер, 1-3 метра в секунду.

14 сентября отмечается день памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. С этого дня начинается старое Бабье лето, которое продолжается до 21 сентября. По этому дню наши предки определяли наступающую осень. Если первый день Бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо – осень сухая; погода теплая – зима будет теплая. А если случится дождь, то вся осень дождливая будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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