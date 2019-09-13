2019-09-13T16:08:40+03:00
Общество

В Тюмени в воскресенье погаснут светофоры на Челюскинцев и Осипенко

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улицах Осипенко и Челюскинцев в Тюмени погаснут в воскресенье светофоры.На улицах Осипенко и Челюскинцев в Тюмени погаснут в воскресенье светофоры.Фото: Ольга Крыльцова
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения в воскресенье, 15 сентября, погаснут некоторые светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Орджоникидзе и Осипенко, а также на пересечении улиц Свердлова и Осипенко. Кроме того, обесточат светофоры с 9.00 до 17.00 на пересечении улиц Республики и Челюскинцев и на пересечении улиц Челюскинцев и Хохрякова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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