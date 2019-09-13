2019-09-13T14:51:00+03:00
Общество

Чтобы помнить: югорские депутаты встретились с жителями блокадного Ленинграда

Так они почтили память тех страшных лет, когда город попал в осаду
Лидия Шумкова
Поделиться:
За чашкой чая состоялось вручение памятных подарков и поздравление именинников среди жителей блокадного Ленинграда. Фото с сайта hmao.er.ruЗа чашкой чая состоялось вручение памятных подарков и поздравление именинников среди жителей блокадного Ленинграда. Фото с сайта hmao.er.ru
Изменить размер текста:

В Югре прошла серия памятных мероприятий, связанных со скорбной датой. 8 сентября 1941 года Ленинград попал в блокадное кольцо, которое удалось полностью прорвать лишь через 900 дней и ночей. Жители осажденного города, которых еще детьми смогли вызволить из Ленинграда и привезти в Югру, где они остались навсегда, собрались в музее Природы и Человека в Ханты-Мансийске, чтобы почтить память тех лет и напомнить молодежи о страшных годах войны. К памятной встрече присоединились и депутаты-единоросы, чтобы сказать спасибо за выдержку и подвиг блокадников.

В качестве напоминания о тяжких испытаниях сотрудники музея приготовили из ржаной муки и отрубей хлеб, который в годы оккупации выдавался жителям – по 125 грамм на человека. А блокадники поделились воспоминаниями о тех страшных, далеких, но не забытых годах.

Как рассказал Петр Финк, заставший зиму 1941-1942 годов в Ленинграде, его отец ушел на фронт, и они остались втроем с мамой и маленьким братом. Под постоянными обстрелами, бомбежками и смертью, которая тогда ходила рядом, они старались выжить. Утолить страшный голод семья пыталась лошадиным кормом – прессованным соленым жмыхом. Его они сосали и жевали, как лошади. Ну а потом по Ладоге «дорогой жизни» семью эвакуировали в Югру, где их потом нашел отец. На севере они и остались жить, хотя всегда помнили о родном городе.

- Мне тяжело представить, что 125 грамм ежедневно выдавали на одного человека. Как врач я вам скажу, выжить, питаясь так, очень сложно. А это не один, это девятьсот дней. Война стала беспрецедентно ужасным событием для всех. Спасибо вам большое за веру, за волю к победе и жизни. И спасибо огромное вам за надежду, которую вы даете. Ваш пример побуждает нас быть достойными вас и вашего подвига, – с такой речью к жителям блокадного Ленинграда выступил региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» депутат-единоросс Николай Ташланов.

В свою очередь руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Ханты-Мансийска Александр Лавренов отметил, что для него начало блокады ассоциируется с началом испытания возможностей человека.

- Это тяжелое психологическое испытание. Это когда ты идешь с близким человеком за водой, и он в любой момент может умереть. А тебе приходится идти за водой дальше, потому что тебя ждут дома. Ты продолжаешь жить. Продолжаешь сопротивляться. Блокада Ленинграда для мня показатель выдержки человека, который на протяжении многих дней, часов и секунд совершал подвиг. Для меня, для моей семьи вы являетесь примером. Мы всегда будем рядом, вы это знаете. И вы также можете обратиться к нам, – подчеркнул он.

После официальной части с дегустацией блокадного хлеба и исторической справкой, ветераны, сотрудники музея и депутаты перешли к чаепитию. Там состоялось вручение памятных подарков и поздравление именинников среди жителей блокадного Ленинграда.

Напомним, в округе проживает порядка 60 человек, которые своими глазами видели блокаду и не понаслышке знают, что такое голод, страх и война.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прикинулся машиной: тюменец прошел на красный свет с чужим госномером в руках
Улицу Профсоюзную в Тюмени откроют для движения завтра утром
Тюменское предприятие накажут за смерть рабочего
Сериал за 3 минуты: МегаФон установил рекорд в 5G
Ишимское предприятие выплатит упавшей пенсионерке более ста тысяч рублей
В Тюмени прошла акция для защиты школьников #СбавьтеСкорость
Попытка номер четыре: в Тюмени вновь ищут строителей дома для полицейских
Заместитель директора филиала «СУЭНКО» оштрафован в Тюмени
Александр Моор открыл здание двух судебных участков в Заводоуковске
Семейный чемпионат по собиранию пазлов пройдет в Тюмени
Тюменцам сообщили сроки уплаты имущественных налогов
Руслан Кухарук презентовал бизнесу проект «Тюменская марка-2019»
«Даже на хлеб денег нет!»: в Тюмени владелец внедорожника не платил алименты своим детям
На улицах Ялуторовской и Зеленой в Тюмени ограничат движение транспорта
Александр Моор осмотрел ход реализации инвестпроекта по убою и переработке КРС в Заводоуковском районе
Из-за массового забега в Тюмени изменят маршруты автобусов
Наркопритон в новостройке по улице Чаркова в Тюмени выявили оперативники
В Тюмени большегруз насмерть сбил молодого человека, который шел в наушниках
На тюменских трассах увеличат число нарядов ДПС из-за напряженной обстановки