2019-09-13T14:41:29+03:00
Происшествия

Тюменское предприятие накажут за смерть рабочего

Мужчина получил легкую травму, однако позже скончался
Вадим Бегун
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Тюменец упал с лестницы и умер от сердечной недостаточности. Фото - pixabay.com.Тюменец упал с лестницы и умер от сердечной недостаточности. Фото - pixabay.com.
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В областном центре расследуется несчастный случай, который произошел с работником ПАО «Тюменские моторостроители». Мужчина умер, как показалось сначала, легкой травмы.

– 4 февраля этого года в 2.00 после обхода территории работник решил проверить давление в водопроводе, для чего спустился по лестнице к агрегатам. После визуального осмотра оборудования он начал подниматься по стационарной лестнице, на высоте полутора метров споткнулся, уперся коленом в ступеньку, и, не удержав равновесие, начал падать. После падения мужчина попытался встать, но не смог – слишком тяжела была травма ноги. Только утром работники вызвали ему скорую медицинскую помощь, – рассказали в Государственной инспекции труда в Тюменской области.

По информации инспекторов, пострадавший получил травму легкой степени тяжести, однако через некоторое время скончался от сердечной недостаточности. Родственники пострадавшего не согласились с актом о несчастном случае на производстве, тогда было проведено дополнительное расследование. В ходе него и были установлены грубые нарушения трудового законодательства со стороны работодателя. По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. Таким образом, работодателя привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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