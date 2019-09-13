2019-09-13T14:14:07+03:00
Общество

Сериал за 3 минуты: МегаФон установил рекорд в 5G

Вадим Бегун
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Фото - МегаФон.Фото - МегаФон.
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В рамках эксперимента с сетью 5G на смартфоне оператор показал скорость – 2,46 Гбит/с. С таким значением можно с легкостью загружать тяжелые файлы, например, за три минуты скачать три сезона всеми любимой «Игры престолов».

Тест проводился с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon™. В ходе эксперимента проводилась передача данных, загрузка файлов, голосовые соединения и видеозвонки.

– Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России, – отметили в пресс-службе МегаФона. – Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированный на обычном смартфоне.

Оператор ранее уже демонстрировал возможности 5G в России: был сделан первый международный видеозвонок и проведен киберcпортивный турнир по Dota2. Помимо развлекательных целей, 5G используется для развития беспилотного транспорта, программ «умные» дома и города, дистанционной медицины.

Новый стандарт позволит, к примеру, врачу высокой квалификации из Тюмени через видеосеанс 5G дистанционно наблюдать за происходящим и корректировать действия своего коллеги, находящимся в небольшом отдаленном поселке. Реальный кейс по телемедицине МегаФон и Huawei показывали ранее при проведении дистанционного УЗИ.

Немаловажную роль сети пятого поколения играют и в вопросах безопасности беспилотных автомобилей, когда при необходимости диспетчер может взять экстренное управление беспилотником на себя.

Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20-ти странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году.

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