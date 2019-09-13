Попытка номер четыре: в Тюмени вновь ищут строителей дома для полицейских

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-13T13:02:15+03:00

В Тюмени в очередной раз попытаются найти подрядчика для строительства дома для полицейских. Фото: Вадим Бегун

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Управление МВД РФ по Тюменской области снова ищет подрядчика, который возьмется за строительство дома для сотрудников полиции. Предыдущие три попытки заканчивались неудачей: все аукционы были признаны несостоявшимися.

Как известно, победитель закупки должен построить девятиэтажный дом по улице Чайковского, 46. Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, в доме будет 71 квартира.

Напомним, что ранее на этот конкурс было подано две заявки. Одна – от ООО «Арагацстрой», которое предложило выполнить работы за 209,4 миллионов рублей, вторая – от ООО «МСК «СибАгро» с 210,5 миллионами рублей. Начальная же цена контракта составляла 217 миллионов рублей. Обе заявки были отклонены. Заказчику не понравилось, что одна из фирм не соответствует требованиям по наличию опыта, связанного с предметом контракта (нужен был хотя бы один подобный контракт за три года), у другой подкачала деловая репутация.

ИСТОЧНИК KP.RU