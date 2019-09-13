Заместитель директора филиала «СУЭНКО» оштрафован в Тюмени

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-13T12:38:19+03:00

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В Тюмени проведена проверка соблюдения порядка рассмотрения обращений в филиале АО «СУЭНКО» «Тюменские городские электрические сети». Оказалось, что еще в мае этого года местный житель обратился в организацию, однако получил ответ не по всем его доводам.

В прокуратуре Тюменской области пояснили, что согласно Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» должностное лицо должно обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения и дать письменный ответ по существу поставленных вопросов в срок не более 30 дней.

– Установленный порядок рассмотрения обращений граждан распространяется также на юридических лиц и их должностных лиц, осуществляющих публично значимые функции. К их числу относятся и филиал АО «СУЭНКО» «Тюменские городские электрические сети», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в этой связи в отношении заместителя директора по реализации услуг организации было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела мировой судья оштрафовал нарушителя на 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU