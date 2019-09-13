Семейный чемпионат по собиранию пазлов пройдет в Тюмени

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-13T12:16:39+03:00

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В Тюмени пройдет IV областной семейный чемпионат по собиранию пазлов. Он состоится 22 сентября на базе Тюменского технопарка.

К участию в Чемпионате допускаются 3 члена одной семьи – двое взрослых и один ребенок, проживающие на территории Тюменской области. Чтобы стать участником чемпионата, необходимо подать заявку с 9 по 13 сентября 2019 года (включительно) по электронной почте sbtmn2017@gmail.com.

– Участие в чемпионате традиционно бесплатное. И у нас еще есть места в группах с детьми от 7 до 10 лет. Регистрируйтесь, будем рады вам! – говорит организатор чемпионата, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

По условиям соревнований, первая из собравших семей становится победителем своей возрастной группы, затем определяются призеры, занявшие второе и третье места. Семьи, не успевшие первыми собрать пазл, смогут закончить работу дома, он передается им в подарок.

За онлайн-трансляцией чемпионата можно наблюдать по этой ссылке. Желающие принять участие в чемпионате или собрать свою группу поддержки могут регистрироваться по ссылке.