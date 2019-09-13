2019-09-13T13:46:18+03:00
Общество

В Тюмени прошла акция для защиты школьников #СбавьтеСкорость

Вадим Бегун
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Фото - организаторы акции.Фото - организаторы акции.
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Цель акции – привлечение внимания водителей к безопасности на дорогах в период учебного года. Организаторы напомнили автомобилистам, что во время движения машин со скоростью 50 километров в час тормозной путь составляет 27 метров. Когда автомобилисты едут со скоростью 60 километров в час, это расстояние увеличивается уже до 37 метров. В дождливую погоду значения становятся еще больше.

В рамках кампании #СбавьтеСкорость тюменские парламентарии убеждали автомобилистов, что снижение скорости на 5-10 километров в час спасет жизни пешеходов, в первую очередь детей, которые в начале учебного года еще не готовы к адекватному и спокойному поведению на проезжей части.

– Начало учебного года – большой стресс для детей в связи с тем, что сильно меняется их образ жизни. Поэтому мероприятия, направленные на соблюдение ПДД, необходимо проводить несколько раз в течении осени, чтобы дети обратили повышенное внимание на безопасность на дорогах. На это же был направлен и Технофестиваль «Дорога в школу», который прошел 31 августа, – уверена участник акции #СбавьтеСкорость, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Сотни тюменских водителей откликнулись на призыв #СбавьтеСкорость, остановившись у пешеходных переходов, где проходят акции, им вручены памятки и плакаты.

В мероприятии уже приняли участие несколько областных парламентариев, более двухсот студентов тюменских ВУЗов, колледжей и старшеклассников, в качестве волонтеров, несущих дорожную вахту #СбавьтеСкорость у образовательных учреждений Тюмени.

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