Руслан Кухарук презентовал бизнесу проект «Тюменская марка-2019»

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-13T11:30:29+03:00

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Торгово-промышленная палата Тюменской области организовала встречу главы города Тюмени Руслана Кухарука с бизнесом. В беседе приняли участие более 110 руководителей предприятий и предпринимателей.

Одним из вопросов главе города стало участие в 17 конкурсе среди малого и среднего предпринимательства «Тюменская марка-2019». Директор компании «Умные системы контроля» Владимир Пантелеев отметил, что в прошлом году его команда впервые приняла участие в этом проекте и по итогам зрительского голосования, оценок экспертного жюри заслужила первое место в номинации «Бизнес для бизнеса»: «Победа принесла нам качественный рывок в развитии компании, нас узнало большее число потребителей, на выставке мы смогли презентовать новинки продукции и приобрести деловых партнеров».

Глава города отметил, что в этом году «народных экспертов» заменят профессиональные. Эти специалисты готовы по приглашению выезжать на предприятия участников конкурса и консультировать по вопросам в сферах: налогового законодательства, финансов, рекламы и маркетинга, экспортной деятельности, информационных технологий, управления персоналом и других.

- В настоящее время продолжается прием заявок на участие в конкурсе на сайте marka72.ru. Бизнес может заявить о себе до 18 сентября. Затем путем отбора определятся 80 предприятий и предпринимателей, которые будут соревноваться за звания лучших по семи номинациям. Победителям в каждой номинации за первые три места предусмотрены денежные субсидии, - подчеркнул Руслан Кухарук.

Новой номинацией в этом году стала «Успешный старт», в которой примут участие предприниматели и предприятия, зарегистрированные и успешно работающие 2-3 года. С 1 октября на сайте marka72.ru стартует интернет-голосование, а уже 26 и 27 октября состоится масштабная выставка. «Предпринимателей, которые еще сомневаются участвовать ли в этом конкурсе, я призываю подавать заявки и презентовать товары и услуги населению. Планируем, что выставка соберет более 20 тысяч посетителей – потребителей продукции».

Директор компании «Веанди Декор» Вера Плотникова рассказала, что в этом году решила подать заявку на участие в «Тюменской марке» и предложила придать конкурсу еще более весомый статус. Глава Тюмени отметил, что в настоящее время рассматриваются варианты трансформации конкурса на другие муниципалитеты и при согласовании с правительством конкурс может стать региональным.

Отметим, организаторами конкурса «Тюменская марка» в 2019 году выступают Администрация города Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU