Александр Моор осмотрел ход реализации инвестпроекта по убою и переработке КРС в Заводоуковском районе

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-13T10:58:42+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел реализацию инвестиционного проекта ООО «Согласие» по убою и переработке крупного рогатого скота породы «черный ангус» производительностью 3 тысячи тонн. Построят цех в Заводоуковском городском округе, неподалёку от свинокомплекса, а само производство мраморной говядины наладят в Юргинском районе.

По словам директора предприятия Павла Подойникова, в итоге потребители получат качественное охлажденное мясо по доступной цене.

На территории завода появится убойный цех, где будут оглушать и обескровливать 100 голов КРС в смену, линия убоя, цех обработки субпродуктов, помещение предубойного содержания животных, цеха обвалки, жиловки и расфасовки, хозяйственный блок, морозильная камера и камера охлаждения на 200 полутуш.

Стоимость проекта составляет 150 млн рублей, окончание реализации намечено на 2022 год. Благодаря созданию нового инвестпроекта появится 30 дополнительных рабочих мест.

«Согласие» обеспечивает юг Тюменской области экологически чистой мясной продукцией.Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, «Согласие» обеспечивает юг Тюменской области доступной, качественной и экологически чистой мясной продукцией. В ассортименте - колбасы, сосиски, сардельки, полуфабрикаты, субпродукты, охлаждённое мясо и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU