Ишимское предприятие выплатит упавшей пенсионерке более ста тысяч рублей
В Ишиме «Спецавтохозяйство» выплатит упавшей на остановке пенсионерке 120 тысяч рублей. Женщина получила тяжкий вред здоровью.
В Ишиме вступило в силу решение городского суда, которым с муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» в пользу 60-летней местной жительницы взыскано 120 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.
– Вечером 19 февраля этого года в Ишиме пенсионерка, выйдя из автобуса на остановке «Врачей Калининых», поскользнулась и упала. Врачи диагностировали ей закрытый перелом левого плеча, что является тяжким вредом здоровью. В марте пострадавшая обратилась с просьбой помочь ей взыскать моральный вред, – рассказали подробности несчастного случая в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Там добавили, что ответчик обжаловал решение суда. Однако судебная коллегия оставила его без изменения, а жалобу ответчика – без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU