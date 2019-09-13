2019-09-13T13:54:10+03:00
Происшествия

Ишимское предприятие выплатит упавшей пенсионерке более ста тысяч рублей

Женщина получила перелом левого плеча
Вадим Бегун
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Ишимской пенсионерке выплатят моральный вред, она упала на остановке.Ишимской пенсионерке выплатят моральный вред, она упала на остановке.Фото: Ольга Крыльцова
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В Ишиме «Спецавтохозяйство» выплатит упавшей на остановке пенсионерке 120 тысяч рублей. Женщина получила тяжкий вред здоровью.

В Ишиме вступило в силу решение городского суда, которым с муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» в пользу 60-летней местной жительницы взыскано 120 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

– Вечером 19 февраля этого года в Ишиме пенсионерка, выйдя из автобуса на остановке «Врачей Калининых», поскользнулась и упала. Врачи диагностировали ей закрытый перелом левого плеча, что является тяжким вредом здоровью. В марте пострадавшая обратилась с просьбой помочь ей взыскать моральный вред, – рассказали подробности несчастного случая в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что ответчик обжаловал решение суда. Однако судебная коллегия оставила его без изменения, а жалобу ответчика – без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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