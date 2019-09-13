Из-за массового забега в Тюмени изменят маршруты автобусов

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-13T10:11:05+03:00

Из-за кросса в Тюмени автобусы будут ходить по-другому маршруту. Фото предоставлено департаментом по спорту и молодежной политики Тюменской области.

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В связи с проведением спортивно-массового мероприятия «Кросс нации» в Тюмени 21 сентября будет закрыто движение в границах улиц Дзержинского, Володарского, Орджоникидзе и Советской. Однако эта мера временная, действовать она будет с шести утра до трех часов дня.

– Автобусные маршруты №№ 6, 12, 13, 20, 24, 26, 32, 34, 37, 39, 43, 48, 62, 66, 68, 78, 124, 135, 146, 149, 155, 156 будут следовать в объезд улицы Первомайской по улице Челюскинцев. Исключается остановка «ул. Первомайская» (в сторону улицы Советской). Ближайшая доступная остановка – «магазин «Океан», – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Там отметили, что в движении транспорта возможны затруднения. Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Схема предоставлена МКУ "Тюменьгортранс".

Напомним, что 21 сентября областная столица встретит яркое спортивное событие – традиционный Всероссийский день бега «Кросс нации». В 10.45 на Центральной площади у правительства Тюменской области (улица Володарского, 45) состоится торжественная церемония открытия.

ИСТОЧНИК KP.RU