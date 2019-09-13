Наркопритон в новостройке по улице Чаркова в Тюмени выявили оперативники

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-13T09:48:59+03:00

В новостройке на Чаркова в Тюмени располагался наркопритон. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени задержан 45-летний подозреваемый в организации и содержании притона для потребления наркотических средств. Мужчина регулярно предоставлял возможность наркоманам употреблять наркотики в съемной квартире по улице Тимофея Чаркова.

– В ходе осмотра жилого помещения в присутствии понятых сотрудниками полиции изъято три использованных шприца с пола ванной комнаты, а также фрагмент фольги, – сообщила подробности пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время возбуждено уголовное дело за организацию и содержание наркопритона. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Сотрудники полиции напоминают, что необходимо сообщать всю подозрительную информацию в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по областному центру 291-600 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU