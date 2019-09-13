Тюменцам сообщили сроки уплаты имущественных налогов

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-13T11:53:16+03:00

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Тюменцам необходимо оплатить имущественные налоги оплатить до 2 декабря. Это касается граждан, имеющих в собственности квартиры, машины и земельные участки.

В пресс-службе администрации города Тюмени пояснили, что пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат уведомления только в электронном виде. Тем, кто к сервису не подключен, уведомления направлены заказной почтовой корреспонденцией на адрес регистрации по месту жительства. Их можно получить в своем отделении Почты России, и только при наличии паспорта.

– Уплатить транспортный, земельный и налог на имущество можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в любом отделении банка, через платежный терминал или с помощью телефона. Для это нужно иметь всего лишь один реквизит: QR- или штрих-код, УИН в уведомлении, банковские реквизиты, – добавили в администрации.

В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-222-2222 либо (3452) 49-20-65, (3452) 49-20-76.

ИСТОЧНИК KP.RU