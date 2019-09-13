В Тюмени большегруз насмерть сбил молодого человека, который шел в наушниках

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-13T09:25:16+03:00

Это не единственный случай ДТП в областном центре за последние два дня

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сегодня, 13 сентября, ночью в третьем часу ночи в районе перекрестка улиц Монтажников и Янтарной большегруз «Вольво» сбил 21-летнего парня из Санкт-Петербурга. К сожалению, пешеход скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

В ГИБДД сообщили, что, предварительно, молодой человек переходил дорогу неподалеку от пешеходного перехода, по диагонали, был в наушниках, без световозвращающих элементов на одежде.

– 28-летний водитель грузовика, по его словам, поздно заметил человека в темной одежде, увидев только светлую шапочку. Тормозной путь автомобиля составил около пятидесяти метров. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются, – добавили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Там также рассказали, что вчера, 12 сентября, около 9.00 на улице Воровского, 2 автомобиль «Рено Сандеро» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 55-летнюю тюменку. Женщина получила травму лодыжки.

ИСТОЧНИК KP.RU