2019-09-13T08:37:08+03:00
Происшествия

Молодой тоболяк до смерти забил своих бабушку и дедушку

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления
Вадим Бегун
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Тоболяк убил своих родственников. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.Тоболяк убил своих родственников. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.
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В Тобольске предъявлено обвинение 20-летнему местному жителю. Молодой человек жестко расправился со своими родственниками.

– По версии следствия, в ночное время 11 сентября этого года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом, расположенный в деревне Вармахли Тобольского района к своим дедушке и бабушке. Между родственниками возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес множество ударов кулаками и локтем пенсионерам по голове. От причиненных травм потерпевшие скончались. Но преступнику этого было мало, и он еще ударил ножом несколько раз им в грудь и живот умершему мужчине, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что позже злоумышленник был установлен и задержан. В настоящее время обвиняемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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