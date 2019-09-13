Молодой тоболяк до смерти забил своих бабушку и дедушку

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-13T08:37:08+03:00

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В Тобольске предъявлено обвинение 20-летнему местному жителю. Молодой человек жестко расправился со своими родственниками.

– По версии следствия, в ночное время 11 сентября этого года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом, расположенный в деревне Вармахли Тобольского района к своим дедушке и бабушке. Между родственниками возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес множество ударов кулаками и локтем пенсионерам по голове. От причиненных травм потерпевшие скончались. Но преступнику этого было мало, и он еще ударил ножом несколько раз им в грудь и живот умершему мужчине, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что позже злоумышленник был установлен и задержан. В настоящее время обвиняемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU