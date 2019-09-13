Из-за густого тумана самолеты не могут сесть в тюменском Рощино

СЕГОДНЯ 08:13 2019-09-13T08:13:19+03:00

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В Тюмени с самого раннего утра наблюдает густой туман. Из-за него самолет, который вылетел из Москвы, вынужден был уйти на посадку в Екатеринбург.

Также стало известно, что из-за возникшей задержки сдвинулось и время вылета в московский аэропорт, по предварительной информации, на два часа.

Помимо этого, задержан рейс из Сургута в Тюмень. Он должен был покинуть Ханты-Мансийский автономный округ еще в 08.40, однако пассажиры до сих пор ожидают приглашения на посадку, пишет «МегаТюмень».

Это далеко не первый случай, когда из-за тюменского тумана воздушные судна разворачиваются, чтобы сесть в других городах. Так, в конце июня этого года, как ранее писала «Комсомольская правда Тюмень», утренний туман помешал приземлиться нескольким самолетам в Тюмени. Тогда их также перенаправили в Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU