2019-09-13T05:40:33+03:00
Общество

В Тюмени погаснут несколько светофоров

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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В Тюмени обесточат светофоры.В Тюмени обесточат светофоры.Фото: Ольга Крыльцова
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 13 сентября, погаснут некоторые светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Суходольской и Прокопия Артамонова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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