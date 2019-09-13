Самая «Здоровая тюменская семья» отправится на базу отдыха «Кулига-парк»

СЕГОДНЯ 07:40 2019-09-13T07:40:31+03:00

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Тюменские семьи с детьми до 14 лет могут выиграть путевку с суточным проживанием на базе отдыха «Кулига Парк». Мероприятие проходит под хештэгом #ОсеннийДеньЗдоровья2019.

– В качестве заявки на конкурс нужно отправить семейную фотографию, на которой ваша семья занимается физкультурой, участвует в спортивной жизни города или демонстрирует здоровые привычки. Сопроводить фото необходимо рассказом о том, как в семье организуются активный отдых, занятия физической культурой и закаливание. Заявки подаются на электронную почту tyumfamily@mail.ru с пометкой «Здоровая тюменская семья». Срок подачи заявки на участие в конкурсе – до 28 сентября включительно, – рассказали в пресс-службе департамента по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени.

Там добавили, что второй этап конкурса состоится на центральной сцене Осеннего Дня здоровья 5 октября – на набережной в районе моста Влюбленных. Там командам необходимо будет справиться с конкурсными заданиями: представить «визитную карточку семьи», представить своих болельщиков и поучаствовать в семейной зарядке.

ИСТОЧНИК KP.RU