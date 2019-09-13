Росгвардейцы изъяли у тюменцев почти сто единиц оружия

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-13T07:00:30+03:00

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В Тюменской области сотрудники Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». В ходе него правоохранители проверили около 40 объектов хранения и использования оружия, при этом было выявлено 10 нарушений.

– В рамках ОПМ проверено свыше тысячи владельцев гражданского оружия, выявлено более 100 нарушений установленных правил оборота оружия, изъято 99 единиц оружия и 544 патрона. Из незаконного оборота изъято 2 единицы огнестрельного оружия и 6 патронов к нему, – рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по всем выявленным фактам составлены административные протоколы и предписания об их устранении. Также с гражданами проведена информационно-разъяснительная работа по соблюдению правил охоты, безопасного обращения с оружием, предупреждению его утрат и хищений, несчастных случаев во время охоты.

Росгвардейцы отметили, что тюменцы добровольно сдали 42 единицы незаконно хранившегося оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU