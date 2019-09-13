2019-09-13T06:20:31+03:00
Происшествия

Лже-врач тюменской больницы «развел» больную пенсионерку на 200 тысяч рублей

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Мошенник выбил из доверчивой тюменки 200 тысяч рублей. Фото - pixabay.com.Мошенник выбил из доверчивой тюменки 200 тысяч рублей. Фото - pixabay.com.
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80-летняя жительница Тобольска написала заявление в полицию. Женщина сообщила, что накануне ей на сотовый телефон позвонил мужчина и представился главным врачом тюменской областной больницы.

– Мужчина заверил, что у пенсионерки в результате анализа крови, который она сдавала еще зимой, выявили редкое тяжелое заболевание. Мошенник пояснил, что болезнь можно вылечить дорогостоящим зарубежным лекарством, которое необходимо заказать в Санкт-Петербурге. Опасаясь за свою жизнь, пенсионерка перевела злоумышленнику 137 тысяч рублей. На следующий день он вновь ей позвонил, сообщив радостную новость: лекарство доставили, но к нему все же необходимо докупить еще препарат стоимостью 95 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Старушке сообщили, что за препаратом она может прийти прямо в больницу. Однако в медучреждении ее заверили, что никто к ней не обращался с подобным предложением. По данному факту следователем возбуждено уголовное. В настоящее время полицейские занимаются поиском фигуранта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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