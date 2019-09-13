2019-09-13T05:00:48+03:00
Общество

Погода на 13 сентября в Тюмени: дождя не ожидается

Зонт можете снова спрятать в шкаф
Вадим Бегун
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Сегодня в Тюмени дождя не будет.Сегодня в Тюмени дождя не будет.
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Сегодня, 13 сентября, пасмурная погода будет держаться в Тюмени не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.

Температура воздуха ночью составит +9, +10 градусов, днем потеплеет до 17 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +20. Вечером столбик термометра опустится до отметки +14 градусов. В этот день ожидается северо-западный ветер, переходящий в западный, 1-2 метра в секунду.

13 сентября почитается память святого Киприана, епископа Карфагенского. В прежние времена в этот день наблюдали за обитателями водной стихии: если лягушки прыгают на берег и днем квакают, а рыбы выпрыгивают из воды – будет дождь. С этого времени на огородах убирают корнеплоды: морковь, свеклу, картофель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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