Погода на 13 сентября в Тюмени: дождя не ожидается
Сегодня, 13 сентября, пасмурная погода будет держаться в Тюмени не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.
Температура воздуха ночью составит +9, +10 градусов, днем потеплеет до 17 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +20. Вечером столбик термометра опустится до отметки +14 градусов. В этот день ожидается северо-западный ветер, переходящий в западный, 1-2 метра в секунду.
13 сентября почитается память святого Киприана, епископа Карфагенского. В прежние времена в этот день наблюдали за обитателями водной стихии: если лягушки прыгают на берег и днем квакают, а рыбы выпрыгивают из воды – будет дождь. С этого времени на огородах убирают корнеплоды: морковь, свеклу, картофель.
ИСТОЧНИК KP.RU